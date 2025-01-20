20/01/2025 11:20
《港元利率》隔夜息抽升近123基點，一個月拆息結束八連跌
《經濟通通訊社20日專訊》市場憧憬中美關係改善，港股今日大升，港元隔夜拆息飆升近123基點至3.8594厘，但其他各期拆息並無大變動，其中，與樓按相關的一個月拆息結束八連跌，微升至3.9128厘。
兩個月至一年期拆息連續兩個交易日全線維持不變。港元匯價今早在7.7839-7.7864之間上落，最新報7.7839，較前收市價升0.02%。
*恒指大漲近470點*
當選美國總統特朗普表示，與國家主席習近平進行了「非常好」的電話交談，中概股上周五(17日)顯著上揚。離岸人民幣兌美元今早回勇至7.32水平，恒指今早高開220點或1.1%後，升幅一度擴大至468點，重上兩萬關，高見20052點，最新仍升402點至19986。(cl)
資料來源：香港銀行公會
兩個月至一年期拆息連續兩個交易日全線維持不變。港元匯價今早在7.7839-7.7864之間上落，最新報7.7839，較前收市價升0.02%。
*恒指大漲近470點*
當選美國總統特朗普表示，與國家主席習近平進行了「非常好」的電話交談，中概股上周五(17日)顯著上揚。離岸人民幣兌美元今早回勇至7.32水平，恒指今早高開220點或1.1%後，升幅一度擴大至468點，重上兩萬關，高見20052點，最新仍升402點至19986。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.8594
|+122.869
|一周
|3.44167
|-2.202
|兩周
|3.9
|-
|一個月
|3.9128
|+0.286
|兩個月
|3.9
|-
|三個月
|3.9
|-
|六個月
|4
|-
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會