20/01/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.8594 +122.869 一周 3.44167 -2.202 兩周 3.9 - 一個月 3.9128 +0.286 兩個月 3.9 - 三個月 3.9 - 六個月 4 - 一年 4 -

《經濟通通訊社20日專訊》市場憧憬中美關係改善，港股今日大升，港元隔夜拆息飆升近123基點至3.8594厘，但其他各期拆息並無大變動，其中，與樓按相關的一個月拆息結束八連跌，微升至3.9128厘。兩個月至一年期拆息連續兩個交易日全線維持不變。港元匯價今早在7.7839-7.7864之間上落，最新報7.7839，較前收市價升0.02%。*恒指大漲近470點*當選美國總統特朗普表示，與國家主席習近平進行了「非常好」的電話交談，中概股上周五(17日)顯著上揚。離岸人民幣兌美元今早回勇至7.32水平，恒指今早高開220點或1.1%後，升幅一度擴大至468點，重上兩萬關，高見20052點，最新仍升402點至19986。(cl)資料來源：香港銀行公會