20/01/2025 10:02

《基金觀點》普徠仕：特朗普政策正面影響已反映，或重燃通脹憂慮

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指，特朗普的第二任期可能從多方面影響市場。市場對特朗普勝選的樂觀情緒，主要源於其政策對商業活動（特別是小型企業）的潛在影響。小型股有望受惠於監管壓力紓緩及潛在企業減稅措施，但鑑於高額的聯邦預算赤字，市場對進一步減稅仍持懷疑態度。然而，市場已經反映許多正面因素。由於股票估值已處於偏高水平，若2025年美股盈利未能達到市場預期，可能出現部分回調。



*市場料今年商業活動增加並擴闊，聯儲局減息步伐將更謹慎*



特朗普的政策可能帶來重燃通脹憂慮的風險。雖然經濟學家普遍認為提高關稅和收緊移民政策不利於美國經濟，但經濟增長預期仍在上升。這是因為市場預期，隨著選舉不確定性消除，被壓抑的經濟活動可能重現。此外，由於共和黨的政策通常較民主黨更有利於商業發展，許多企業（特別是小型企業）對未來商業環境更加樂觀。因此，市場普遍預期2025年商業活動可能增加並擴闊。



因此，預計聯儲局在2025年的減息步伐將更為謹慎，可能僅減息一至兩次。2024年下半年通脹頑固，聯儲局亦意識到特朗普的競選承諾對通脹的潛在影響。因此在出現通脹持續回落的明確證據前，聯儲局很可能不會將利率降至3.75%以下。



*可增持對通脹反應良好資產類別，適度增持短期和高收益債*



對投資者而言，這意味著需要考慮其投資組合有無適當對沖通脹風險。投資者或可考慮增持歷來對通脹反應良好的資產類別，如自然資源股票等。



同時，由於債券孳息率可能持續上升，對顯著增加存續期持謹慎態度。較長期的投資級別債券一般能有效對沖衰退風險，但難以對沖通脹風險。因此，適度增加配置短期債券和高收益債券或更為合適。(wa)