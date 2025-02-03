20/01/2025 11:30

【大國博弈】韓正：中美有分歧摩擦，但共同利益和合作空間巨大

《經濟通通訊社20日專訊》官媒《新華社》報道，當地時間1月19日，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正在華盛頓會見美國當選副總統萬斯。



韓正首先轉達國家主席習近平對特朗普當選總統的問候，並祝賀萬斯當選。韓正表示，近日習近平主席同當選總統特朗普進行了重要通話，就下階段中美關係發展達成許多重要共識。中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。



韓正指出，中美兩國只要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，並為世界和平與發展作出重要貢獻。經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。



萬斯表示，特朗普和習近平通話，就兩國關係中的重要問題進行了良好溝通。經貿關係對美中雙方都很重要。中國在國際事務中發揮著日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。(ry)