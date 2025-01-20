20/01/2025 14:29

【聚焦數據】廣州去年外貿規模創新高，出口增7.8%進口跌4%

《經濟通通訊社20日專訊》據廣州海關消息，2024年，廣州市外貿進出口值達1.12萬億元(人民幣．下同)，年度規模創歷史新高，同比增長3%。其中，出口值7005.5億元，同比增長7.8%；進口值4232.9億元，同比下降4%。



具體來看，2024年，廣州製造業產品出口增長8.7%，高技術產品出口增長9.7%。全年汽車出口突破15萬輛，增加53.1%，出口船舶突破100艘，增加41.6%。快消品也有快增長，廣州目前已成為全國美妝洗護用品第一大出口城市，去年出口近100億元，增長32.1%；以日用消費品為主要品類的廣州跨境電商零售出口增長近20%。



進口方面，廣州2024年消費品進口值佔全市進口總值的22.1%，高於全國平均水平。同期，大宗商品進口量增加29.6%。



*佛山市去年出口大跌20.5%*



值得留意，廣州海關公布的數據顯示，2024年1-12月廣州關區所轄7地市（廣州、佛山、肇慶、韶關、清遠、河源、雲浮）進出口總值1.78萬億元，同比下跌2.8%，以美元計，進出口總值2505億美元，同比下跌4.1%。



當中，佛山市進出口全年大跌16.2%，跌幅最大，出口大跌20.5%，進口增長3%。(jq)