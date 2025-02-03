20/01/2025 15:53

【大國博弈】特朗普提出運營TikTok方案，中方：應符合法律

《經濟通通訊社20日專訊》TikTok在19日恢復在美國的服務，特朗普提出他的TikTok運營設想，希望美國在合資企業中擁有50%的股權，以此讓TikTok繼續運營。



對此，中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上回應表示，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業、拉動消費都發揮了積極的作用。希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。



毛寧稱，對於企業的運營和收購這一類的行為，中方始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定。如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。(jq)