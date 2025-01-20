20/01/2025 17:07

【聚焦數據】內地12月青年失業率降至15.7%，連續四個月跌

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局發布去年12月的分年齡組失業率數據，12月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.7%，較11月的16.1%下降0.4個百分點，連續四個月下跌，為六個月最低水平。



12月，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.6%，較11月的6.7%下降0.1個百分點；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，較11月的3.8%上升0.1個百分點。



國家統計局在17日公布，12月全國城鎮調查失業率為5.1%，較11月略微擴大0.1個百分點。2024年全年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點。(jq)