20/01/2025 09:39

【聚焦人幣】特朗普就職在即，人幣即期開市升84點子報7.32

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1886，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離擴至逾1450點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開84點子，報7.3200，上個交易日即期匯率收盤報7.3284。



本周頭號大事是美國總統當選人特朗普的就職典禮，市場關注特朗普就職後政策動向與中美關係發展。市場人士表示，全球金融市場都可能面臨動盪，人民幣估計也很難擺脫貶值壓力，但監管層料會盡量保持人民幣匯率有序波動；中國去年四季度GDP增長超預期，不過在關稅威脅面前，人民幣的整體表現仍偏弱。



法興銀行表示，特朗普就職典禮前，人民幣匯率和利率暫不變動，但特朗普重返白宮後，人民幣中間價將現更積極的調整，以應對美國的各種政策；未來人民幣中間價的任何調整都偏下行。(jq)