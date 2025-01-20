20/01/2025 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收升123點子報7.3161，創逾兩周高

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3161，較上個交易日4時30分收盤價升123點子，三連升，創1月3日以來逾兩周新高，全日在7.3088至7.3246之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升150點子，報7.3265。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離擴至逾1450點。



交易員稱，受上周五中美元首通話提振市場情緒，風險偏好有所改善帶動人民幣反彈。他們並表示，本周將重點關注特朗普就職演說及後續一系列政策落地情況，若對華關稅政策不如預期強硬，人民幣市場情緒或繼續改善，而且由於此前預期特朗普政策對通脹擾動定價也偏高，短期美元繼續走強的動能或不足。



中金公司報告認為，本周中美重要經濟數據披露較少，需關注特朗普上台前後的市場風險偏好變化。目前市場對特朗普鷹派推進對華關稅的預期較高，若特朗普上台後的對華關稅力度不及預期，人民幣匯率或存在止跌回穩的可能性。



興業研究觀點指出，美元兌人民幣在春節前將呈現「上有頂」走勢，且不排除人民幣升值的可能性。中美元首通話或有助於緩和雙方經貿緊張關係，股市若有春節前「紅包行情」也會對匯市情緒形成提振。(jq)