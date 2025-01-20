20/01/2025 10:02

【聚焦數據】去年金融業GDP增6.5%，房地產業降1.8%

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布2024年四季度和全年國內生產總值(GDP)初步核算結果，其中，四季度金融業GDP絕對額24203億元(人民幣．下同)，同比增長6.5%；全年為98544億元，增5.6%。



四季度，房地產業GDP絕對額為22185億元，同比增2%；全年為84565億元，下跌1.8%。



*去年工業GDP增5.7%，其中製造業增6%*



四季度，工業GDP絕對額為108260，同比增5.8%，其中製造業GDP絕對額為89825，增長6.2%。全年計，工業GDP絕對額為405442億元，增長5.7%，其中製造業GDP絕對額為335507億元，增長6%。



四季度，建築業GDP絕對額為28346億元，同比增3.4%；全年為89949億元，增長3.8%。



四季度，信息傳輸、軟件和信息技術服務業GDP絕對額為15708億元，同比增9.6%；全年為63438億元，增10.9%。



四季度，住宿和餐飲業絕對額為7345億元，同比增6.6%；全年為24729億元，增6.4%。(sl)