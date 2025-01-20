20/01/2025 17:01

港府歡迎倫敦金屬交易所將香港納入其許可交付地點

《經濟通通訊社20日專訊》港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)今日宣布，將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並接受倉庫營運商申請許可，以儲存倫敦金屬交易所註冊品牌的金屬。政府歡迎有關決定。



*彰顯「超級聯繫人」角色，連接內地及國際商機*



財經事務及庫務局局長許正宇表示，國家是全球最大的工業金屬消費地。發展相關大宗商品交易會對金融、航運和貿易中心發展起到牽引作用。去年施政報告提出，以建設大宗商品交易生態圈為切入點，匯聚相關企業落戶香港，作為國際大宗商品交易、倉儲交割、航運物流、風險管理等運作中心。批准香港成為倫敦金屬交易所的交付地點，將為全球金屬市場帶來高效率及全面的服務，發揮香港制度及法律體系上的優勢，並彰顯本港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，連接內地及國際商機，有助鞏固提升香港的國際金融、航運和貿易中心地位。



*鼓勵倉庫營運商提交申請*



他續說，在港增設倫敦金屬交易所許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供最便捷、更具成本效益和更安全的交割途徑，也能為香港的貿易、航運、倉儲和運輸業界增加需求，壯大大宗商品生態圈，為未來相關金融交易的拓展奠定基礎，期望有獲認可的倉庫早日在香港投入運作。



港交所及倫敦金屬交易所將積極與業界溝通，並鼓勵倉庫營運商提交申請。政府將提供適當協助。



倫敦金屬交易所首次批准香港作為其倉庫所在地。倫敦金屬交易所在電郵聲明中表示，香港倉庫將獲准存放倫敦金屬交易所的主要基本金屬，包括銅、鋅和鋁。在第一家倉庫公司和地點獲得批准三個月後，它將成為一個活躍的交割地點。



去年6月，港交所行政總裁陳翊庭在研討會表示，香港在連接內地金屬產業與國際市場方面處於無與倫比的地位，香港倫敦金屬交易所倉庫可加強內地實體金屬市場與倫敦金屬交易所國際定價之間的聯繫，創造更多市場套利機會，彌補交貨網絡中的差距，改善物流成本。(cl)

