20/01/2025 17:40

《本港經濟》香港聯匯之父祁連活：聯匯制富韌性，是香港最佳選擇

《經濟通通訊社20日專訊》被譽為「香港聯繫匯率之父」的經濟學家祁連活(John Greenwood)表示，儘管有擔心認為強勢美元會對香港經濟造成影響，但聯繫匯率制仍是香港保持穩定的最佳選擇。



*聯匯助港安然渡過多次危機*



祁連活在接受香港智庫Chartwell Institute採訪時稱，聯繫匯率制安然渡過了多次危機--包括2008年金融危機、美中緊張局勢和亞洲金融危機--證明了其韌性。雖然有人擔心香港財政儲備會下降以及政府是否有足夠資源來長期捍衛聯繫匯率制，但祁連活認為，這不會構成系統性風險。



*與人民幣掛勾是不切實際的方案*



祁連活相信「香港當局會在局勢變得危急前就開始採取行動」，他認為，浮動匯率制可能不適合香港，因為這意味著港元將受到投機和外部衝擊的影響，而與人民幣掛勾也是一個不切實際的方案；與一籃子貨幣掛勾則將使情況更為複雜。他指，有人可能會說港元若與人民幣掛勾，香港和內地的金融狀況會更緊密，但是「在中國以國家為主導的體制中，有些不正常和扭曲現象會波及香港」。(cl)