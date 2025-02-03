20/01/2025 08:38

【大國博弈】TikTok恢復服務，特朗普承諾延長其運作90天

《經濟通通訊社20日專訊》香港時間周一(20日)凌晨1時30分，TikTok在社交平台上發布聲明，表示公司已與互聯網服務提供商達成一致，正恢復相關服務。TikTok應用程式現時已恢復正常使用，TikTok網站也已恢復正常。



根據美國法院禁令，TikTok於周日（19日）一度關閉平台。但候任總統特朗普表示，在周一就任總統後，會動用行政命令延長TikTok運作90天。



去年4月，美國總統拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將從2025年1月19日起在美國被禁用。據了解，這項法律不僅針對TikTok，還包括了字節跳動旗下在美國上市的其他應用軟件，如影片剪輯軟件Capcut、圖文社交平台Lemon8、教育產品Gauth、圖像編輯和創作工具Hypic、企業辦公套件產品Lark等。(rc、lc)