20/01/2025 14:16

【美國大選】權力交接：耶倫宣布啟動非常措施，避免突破債務上限

《經濟通通訊社20日專訊》美國財長耶倫表示，政府將於周二(21日)達到法定借款限額，並將開始採取非常措施以避免突破上限，並避免可能造成的災難性違約。



在拜登將美國政府控制權移交給特朗普及其團隊前，耶倫在上周五致國會領導人的信中表示，財政部將於21日開始採取非常措施。耶倫在信中表示，非常措施可能持續的時間存在相當大的不確定性，包括預測未來幾個月美國政府的收支所面臨的挑戰。



耶倫表示，財政部將暫停對兩個政府僱員福利基金的投資，直至3月14日，以收回在36.1萬億美元債務上限下的借款能力。截至上周四，財政部報告的借款總額為36.08萬億美元。(rc)