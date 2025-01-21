21/01/2025 07:50

《國金頭條》特朗普正式就任總統，暫未發動關稅戰，美股期指上漲

《經濟通通訊社21日專訊》美國當選總統特朗普於當地時間周一(20日)，正式宣誓就任美國第47任總統，再度入主白宮，展開第二個任期。適逢當天為馬丁路德金紀念日，美股休市一天。



由於特朗普上任首日沒有實施全面關稅措施，美股期貨在亞洲時段周二（21日）早盤時段上漲。標普500指數期貨上漲0.5%，那斯達克100指數的合約上漲0.6%。



*避險需求減弱美元微跌*



美元避險需求減弱，美匯指數微跌0.23%，報109.148。美元兌日圓下跌至155.56，目前市場普遍預計，日本央行將於周五(24日)提高其短期政策利率至0.5%，將使當地借貸成本，升至2008年全球金融危機以來最高水平。



歐元兌美元升至接近1.03的水平，市場普遍預期歐洲央行將維持當前利率水平，直到至少5月的政策會議。紐約期金跌0.67%，報每盎司2730.18美元。



*特退出《巴黎氣候協定》*



特朗普宣布國家能源緊急狀態，退出《巴黎氣候協定》。紐約期油跌1.39%，報每桶76.31美元；布蘭特期油跌1.08%，報每桶79.91美元。特朗普表示，宣布國家能源緊急狀態，旨在提高美國的石油和天然氣產量，降低美國消費者的成本。(jf)