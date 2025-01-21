21/01/2025 07:54

【特朗普就職】特朗普正式宣誓就任總統，稱美國展開黃金時代

《經濟通通訊社21日專訊》美國當選總統特朗普於周一(20日)，正式宣誓就任美國第47任總統，再度入主白宮，展開第二個任期。特朗普在就職演說中表示，美國正式展開黃金時代，在他領導下將再次繁榮，誓言會令美國優先。



特朗普批評上屆政府無能，未能有效應對國內危機，他承諾通過改革移民、貿易、能源等政策，讓美國重新繁榮。特朗普承諾將簽署一系列行政命令，並將立即開始改革貿易體系，以保護美國的工人和家庭。



他同時宣布能源緊急狀態，支持鑽取化石燃料，撤銷電動汽車強制令，以支持傳統能源行業和汽車產業，令美國重新成為工業大國，以打擊通脹。



另外，特朗普又宣布南部邊境進入國家緊急狀態，所有非法入境行為將立即停止，並將大規模遣返非法移民。



*誓言重奪巴拿馬運河控制權*



在演講中，特朗普誓言重新奪回巴拿馬運河的控制權。他指控巴拿馬對美國船隻收取過高費用，並稱中國在運河周邊的營運對美國利益構成威脅。



特朗普指將成立政府效率部，同時重建司法公正，停止審查制度，在美國恢復言論自由。他更表示計劃送太空人登陸火星，並在那裏插上美國國旗。



*天氣嚴寒典禮移師室內*



由於華盛頓天氣嚴寒，宣誓儀式由室外移師至國會山莊圓形大廳舉行，現場約有800人出席，包括卸任總統拜登、前總統奧巴馬、喬治布殊、克林頓，以及其太太前國務卿希拉莉、前副總統彭斯、特斯拉CEO馬斯克、蘋果CEO庫克、谷歌CEO皮采、亞馬遜創辦人貝佐斯、以及META創辦人朱克伯格等也有出席典禮。(jf)