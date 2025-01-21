21/01/2025 08:20

板塊/個股 新聞內容 航運及出口板塊：

中遠海控(01919)、

海豐國際(01308)、

太平洋航運(02343) 特朗普首日未公布針對中國關稅，消息稱暫不徵收新關稅 石油及天然氣板塊：

中石油(00857)、

中海油(00883)、

中石化(00386) 特朗普稱將宣布能源緊急狀態，計劃提高石油天然氣產量 比特幣ETF：

FA南方比特幣(03066)、

FA三星比特幣(03135、

華夏比特幣(03042) 比特幣高位回落，

市場對特朗普未提政策承諾感失望 碧桂園(02007) 稱已達成復牌指引，今早復牌 萬科(02202) 外電稱深圳市政府上周五召開閉門會議，

要求維持萬科的穩定經營 生成式AI概念：

商湯(00020)、

阿里(01347)、

騰訊(00700) 英偉達CEO黃仁勳缺席特朗普典禮，

在華稱將繼續與中國合作 電動車板塊：

比亞迪(01211)、

蔚來(09866)、

理想汽車(02015) 特朗普撤銷電動車優惠政策，助力美國傳統汽車工業 港亞控股(01723) 港亞控股蕭木龍賣盤觸強制要約，

改名恒月控股，今日復牌 正榮地產(06158) 實控人歐宗榮涉違法犯罪，被採取強制措施 時代中國(01233) 持有85.33%債務的債權人加入重組支持協議 手機及手機設備股：

小米集團(01810)、

比亞迪電子(00285)、

舜宇光學(02382) 補貼政策料刺激首季手機出貨增逾一成 新華保險(01336) 料去年純利增最多2倍 金力永磁(06680) 料去年純利跌最多52%

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 76.42 +0.04% 布倫特期油 79.83 +0.03% 黃金現貨 2711.06/盎司 +0.10% 黃金期貨 2735.09/盎司 +0.12%

【要聞盤點】1、特朗普宣誓就任美國第47任總統，1月20日美股休市。日經期貨截至上午8時04分升215點。2、特朗普上任首日未公布對華關稅措施，下令調查北京是否遵守第一任期內簽署的經貿協議。3、特朗普稱將宣布國家能源緊急狀態，計劃提高石油天然氣產量，降低消費者成本，或撤銷氣候法規。4、特朗普宣布撤銷拜登的電動車優惠政策，旨在拯救美國傳統汽車工業。5、內地各省份2025年居民消費價格漲幅目標普降至2%左右，放棄3%的原定目標。6、人民幣兌美元在岸價收報7.279元，升459點子，離岸價一度飆升779點子，美滙指數急挫至107.95。7、有「聯匯之父」稱譽的經濟學家祈連活表示，儘管市場擔憂強勢美元會影響香港經濟，但聯繫匯率制度仍是香港保持穩定的最佳選擇。【焦點股】【油金報價】