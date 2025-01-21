21/01/2025 08:20
【開市Ｇｏ】特朗普就職未打關稅戰，美擬增產油氣，碧桂園今復牌
【要聞盤點】
1、特朗普宣誓就任美國第47任總統，1月20日美股休市。日經期貨截至上午8時04分升215點。
2、特朗普上任首日未公布對華關稅措施，下令調查北京是否遵守第一任期內簽署的經貿協議。
3、特朗普稱將宣布國家能源緊急狀態，計劃提高石油天然氣產量，降低消費者成本，或撤銷氣候法規。
4、特朗普宣布撤銷拜登的電動車優惠政策，旨在拯救美國傳統汽車工業。
5、內地各省份2025年居民消費價格漲幅目標普降至2%左右，放棄3%的原定目標。
6、人民幣兌美元在岸價收報7.279元，升459點子，離岸價一度飆升779點子，美滙指數急挫至107.95。
7、有「聯匯之父」稱譽的經濟學家祈連活表示，儘管市場擔憂強勢美元會影響香港經濟，但聯繫匯率制度仍是香港保持穩定的最佳選擇。
【焦點股】
【油金報價】
1、特朗普宣誓就任美國第47任總統，1月20日美股休市。日經期貨截至上午8時04分升215點。
2、特朗普上任首日未公布對華關稅措施，下令調查北京是否遵守第一任期內簽署的經貿協議。
3、特朗普稱將宣布國家能源緊急狀態，計劃提高石油天然氣產量，降低消費者成本，或撤銷氣候法規。
4、特朗普宣布撤銷拜登的電動車優惠政策，旨在拯救美國傳統汽車工業。
5、內地各省份2025年居民消費價格漲幅目標普降至2%左右，放棄3%的原定目標。
6、人民幣兌美元在岸價收報7.279元，升459點子，離岸價一度飆升779點子，美滙指數急挫至107.95。
7、有「聯匯之父」稱譽的經濟學家祈連活表示，儘管市場擔憂強勢美元會影響香港經濟，但聯繫匯率制度仍是香港保持穩定的最佳選擇。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|航運及出口板塊：
中遠海控(01919)、
海豐國際(01308)、
太平洋航運(02343)
|特朗普首日未公布針對中國關稅，消息稱暫不徵收新關稅
|石油及天然氣板塊：
中石油(00857)、
中海油(00883)、
中石化(00386)
|特朗普稱將宣布能源緊急狀態，計劃提高石油天然氣產量
|比特幣ETF：
FA南方比特幣(03066)、
FA三星比特幣(03135、
華夏比特幣(03042)
|比特幣高位回落，
市場對特朗普未提政策承諾感失望
|碧桂園(02007)
|稱已達成復牌指引，今早復牌
|萬科(02202)
|外電稱深圳市政府上周五召開閉門會議，
要求維持萬科的穩定經營
|生成式AI概念：
商湯(00020)、
阿里(01347)、
騰訊(00700)
|英偉達CEO黃仁勳缺席特朗普典禮，
在華稱將繼續與中國合作
|電動車板塊：
比亞迪(01211)、
蔚來(09866)、
理想汽車(02015)
|特朗普撤銷電動車優惠政策，助力美國傳統汽車工業
|港亞控股(01723)
|港亞控股蕭木龍賣盤觸強制要約，
改名恒月控股，今日復牌
|正榮地產(06158)
|實控人歐宗榮涉違法犯罪，被採取強制措施
|時代中國(01233)
|持有85.33%債務的債權人加入重組支持協議
|手機及手機設備股：
小米集團(01810)、
比亞迪電子(00285)、
舜宇光學(02382)
|補貼政策料刺激首季手機出貨增逾一成
|新華保險(01336)
|料去年純利增最多2倍
|金力永磁(06680)
|料去年純利跌最多52%
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|76.42
|+0.04%
|布倫特期油
|79.83
|+0.03%
|黃金現貨
|2711.06/盎司
|+0.10%
|黃金期貨
|2735.09/盎司
|+0.12%