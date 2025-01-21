21/01/2025 15:37

《中資異動》老鋪黃金再飆12%創新高，上市半年累升7.5倍

《經濟通通訊社21日專訊》老鋪黃金(06181)現價升11.6%，報340.2元，該股成交約77萬股，涉資2.49億元，盤中高見343.6元，最低見301元。



老鋪黃金於2024年6月28日上市，上市價40.5元，以今日最高343.6元計算，半年多以來，股價累升7.48倍。不但遠遠跑贏大市，亦傲視同業。



期內恒指累升僅約14.0%。龍頭金礦股紫金礦業(02899)期內下跌7.5%，另一重磅金礦股招金(01818)期內亦跌6.4%。至於中港珠寶零售龍頭周大福(01929)，期內累跌11.3%。



現時，恒生指數報20098，升172點或升0.9%，主板成交近1307億元。國企指數報7313，升77點或升1.1%。恒生科技指數報4692，升97點或升2.1%。



即月期指新報20148，升185點，高水49點。即月國指期貨報7335，升94點，高水21點。即月科指期貨新報4701，升106點，高水8點。(vs)