21/01/2025 15:40

【特朗普就職】特朗普就職首日不推出虛擬貨幣行政指令，比特幣跌

《經濟通通訊社21日專訊》投資者等待特朗普就職首日推出虛擬貨幣政策指令，但特朗普沒有推出，比特幣從創紀錄水平回落。



市場原本預計會有支持數字資產領域的行政命令，但在特朗普上任首日的一系列行動中並未出現。特朗普把重點放在移民、貿易、能源和TikTok等話題上。



比特幣現報102232美元，該代幣在特朗普宣誓就職前達到109241美元的峰值，隨後回落。其他大多數數字資產也有波動。



分析指，自去年11月初特朗普贏得美國大選以來，比特幣已飆升約50%。不過，如果預期的總統行動未能令投資者感到興奮，這輪漲勢或暫停。(rc)