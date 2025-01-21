21/01/2025 10:31

《中國要聞》內地15省份下調今年經濟目標增速，僅天津上調

《經濟通通訊社21日專訊》在近日召開的2025年地方兩會上，全國31個省份中，僅天津上調了2025年地區生產總值(GDP)增長目標，另有15個省份下調經濟增長目標，其餘15個省份目標大體持平。



據《財新網》統計，2025年目標增速最高的省份為西藏，設定為「7%以上，力爭達到8%」；2024年增長略顯乏力的海南仍將目標設為6%以上，重慶、內蒙古、湖北、新疆四省份目標為6%左右；安徽、四川、浙江、河南等九省份目標為5.5%左右或以上；福建將增長目標設在5%-5.5%區間，山東、江蘇、北京、上海等14個省份預期經濟增長5%左右或以上；只有青海增長目標低於5%，為4.5%左右。



與各自2024年增長目標相比，天津將目標上調0.5個百分點至5%左右；包括經濟大省江蘇、山東、浙江在內的十個省份2025年目標與去年完全一致，內蒙古、湖北分別從6%以上、6%調整為6%左右，河南從5.5%調整為5.5%左右，廣西、廣東分別從5%以上、5%調整為5%左右。14個下調目標增速的省份中，海南從8%左右下調為6%以上，西藏從8%左右調整為「7%以上，力爭達到8%」；安徽、四川等12個省份均下調0.5個百分點，另有福建從5.5%左右調整為目標區間5%-5.5%。



據華創證券首席宏觀分析師張瑜測算，31個省份2025年加權目標增速為5.26%，略低於2024年的5.41%。參考全國加權平均增速，疊加往年全國增長目標與北京、上海較為接近，預計2025年全國增長目標仍將維持在5%左右。(lc)