21/01/2025 11:35

花旗：料A股表現將優於H股，首選小米騰訊

《經濟通通訊社21日專訊》花旗集團公布「2025年中港股市展望」，花旗銀行研究部董事總經理劉顯達表示，中國正在尋求穩定的經濟增長，這取決於外部關稅和國內刺激措施的影響，該行預計美國關稅將增加15個百分點，或導致中國出口減少6%，GDP減少1%，而即將召開的「兩會」將帶來五大催化劑：促進國內消費；抑制過剩產能；加速並深化新產品開發； 推動國營企業結構性改革；放寬政策促進旅遊業。



他續指，由於關稅上調帶來的不確定性，該行更看好國內市場而非出口市場；隨著中國的經濟轉型，該行更看好服務板塊而非商品板塊，亦認為A股表現將優於H股，預計2025年人民幣利率將調降50個基點。



他提及，該行2025年上半年恒生指數目標下調至21000點，並將2025年底目標下調至22000 點，以反映每股盈利增長放緩。該行預計2025年上半年滬深300指數目標為4200點，潛在升幅12.8%，而2025年底目標為4400點，潛在升幅18.2%。MSCI中國指數2025年上半年目標為68.5點，2025年底為71.5點。



他建議投資者可使用槓鈴股權投資策略（barbell equity investment strategy），在看好高增長股票的同時也看好喜歡高收益的A股。



在該行的H股首選買入名單中，該行增加了小米(01810)和友邦(01299)，同時保留騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(TCOM.US)、比亞迪(01211)及海爾智家(06690)。



在該行的A股首選買入名單中，增加了招商銀行(滬:600036)和平保(滬:601318)，同時保留華泰證券(滬:601688）、格力電器(深:000651）、平高股份(滬:600312)和紫金礦業(滬:601899）。(bn)











