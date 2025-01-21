21/01/2025 17:40

華僑銀行:今年本港樓市有機會見底，料美國減息75基點

《經濟通通訊社21日專訊》華僑銀行公布2025年經濟展望，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，該行預期未來數季港元利率將逐步走低，港元利率可能在下行趨勢中落後於美元利率，料3個月香港銀行同業拆息(HIBORs)可能在2025年中跌至3.60-3.80%區域，預期今年第一季香港最優惠利率將會下調25個基點。



*美國全年料減息75基點*



對於美國減息，她表示，該行的基本預測為，2025年第一季、第二季和第三季聯邦基金利率各下調25個基點，2025年合共下調75個基點，在2025年底將達3.5-3.75%，但預期可能在本月或會暫停減息。



*本港今年樓價料跌最多3%*



本港樓市方面，她指出，面對高利率環境、經濟復甦乏力及房屋供應增加，住宅物業市場於 2024年持續整固，預期今年樓價跌幅由0至3%，但今年樓價有機會見底，預期在第一季會錄得降幅，其後走勢將會回穩。(bn)