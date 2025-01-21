21/01/2025 16:47

瑞士盈豐料內地今年GDP增長4.5%，看好內地金融板塊

《經濟通通訊社21日專訊》瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉表示，預期特朗普對華加徵關稅將達15-20%，令中國出口大幅放緩，加上中國政策、房地產等方面未能補上出口放緩的負面影響缺口。該行認為2025中國經濟將會放緩，GDP將會按年回落至4.5%，全年經濟會處於通縮狀態。



她又指，在政策支援周期及早期經濟復甦中，投資者比較關注公司收益。金融部門如銀行、保險、券商等板塊受益於政策，受通貨緊縮的影響較小，與非金融部門相比，收益前景更強。



*對全年環球經濟增長持審慎樂觀態度*



新任美國總統特朗普早前明言，會對其他國家加徵關稅，瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江引述英國研究指，若新關稅政策落實將對全年環球經濟增長影響0.3%，他認為新政策的負面影響將主要集中於上半年，反而下半年市場對政策的可見度會增加，對全年環球經濟增長持審慎樂觀態度。



*美國失業率料上升，今年減息兩至三次*



他又指，今年通脹將不再成為發達國家擔憂的重點，反而預期美國第一季至第二季失業率會上揚，相信失業率將會成為美國貨幣政策的新焦點，料今年減息兩至三次。(kl)