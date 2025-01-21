21/01/2025 17:51

羅兵咸：亞太區CEO對全球經濟前景及企業收入增長態度更樂觀

《經濟通通訊社21日專訊》羅兵咸永道發布《第28期全球CEO調研亞太區報告：重塑進行時》，最新數據顯示亞太區CEO對全球經濟前景、企業收入增長以及企業長期可持續性抱有更加樂觀態度，信心有所增強。



數據顯示，約55%亞太區CEO預期未來一年全球經濟將有所改善，佔比較去年的40%提升。另外有34%亞太區CEO對公司短期收入增長極有信心或很有信心，比例按年提升3個百分點，對未來三年收入增長樂觀的佔比更升至54%，較2024年增加17個百分點。



報告指，有部分亞太區企業正迅速採取行動，促進增長和創造價值，59%的企業表示在過去五年中採取了至少一項重大變革，包括投資GenAI、應對氣候變化帶來的機遇和威脅、重塑其營運和商業模式等。在過去12個月，採用GenAI技術的公司有82%，當中有37%及40%企業分別實現收入增長及盈利能力提升，58%企業表示觀察到員工效率因而提高。



是次調查於去年10月1日至11月9日進行，共訪問了約4701名全球企業CEO，其中1520人來自亞太區。(rh)