21/01/2025 11:22
《港元利率》一個月拆息創近四個月新低，隔夜息回落81基點
《經濟通通訊社21日專訊》港元隔夜拆息大幅波動，繼上日抽升近123基點後，今日又回落80基點至3.05071厘，其他各期拆息則無大變動，與樓按相關的一個月拆息微跌至3.9厘，創近四個月新低。
*港元一度見近兩周高位*
兩個月至一年期拆息連續三個交易日全線維持不變。港元匯價今早最高曾報7.7785兌1美元，為1月9日以來最強，最新則報7.7826，較前收市價跌0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*港元一度見近兩周高位*
兩個月至一年期拆息連續三個交易日全線維持不變。港元匯價今早最高曾報7.7785兌1美元，為1月9日以來最強，最新則報7.7826，較前收市價跌0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.05071
|-80.869
|一周
|3.41131
|-3.036
|兩周
|3.96238
|+6.238
|一個月
|3.9
|-1.28
|兩個月
|3.9
|-
|三個月
|3.9
|-
|六個月
|4
|-
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會