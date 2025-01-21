21/01/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.05071 -80.869 一周 3.41131 -3.036 兩周 3.96238 +6.238 一個月 3.9 -1.28 兩個月 3.9 - 三個月 3.9 - 六個月 4 - 一年 4 -

《經濟通通訊社21日專訊》港元隔夜拆息大幅波動，繼上日抽升近123基點後，今日又回落80基點至3.05071厘，其他各期拆息則無大變動，與樓按相關的一個月拆息微跌至3.9厘，創近四個月新低。*港元一度見近兩周高位*兩個月至一年期拆息連續三個交易日全線維持不變。港元匯價今早最高曾報7.7785兌1美元，為1月9日以來最強，最新則報7.7826，較前收市價跌0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會