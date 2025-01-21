21/01/2025 11:12

【特朗普就職】李家超:冀中美關係在特朗普新任期有好開始

《經濟通通訊社21日專訊》特朗普重新上場就任美國總統。行政長官李家超出席行會前記者會表示，希望中美關係在特朗普新任期有好開始，香港亦一直致力與不同國家促進關係和加強合作，包括美國，但須互相尊重及理解。



李家超指出，良好的中美關係或港美關係對各方均有益，重申美國對港的貿易順差高企，去年在港的美國公司亦有所增加，相信香港與美國之間有不少共同利益，而且兩地人民一向在很多領域中建立友誼，合作必定有利雙方。



被問及會否擔心美國再針對香港官員，他回應指，任何對本港的政治干預、不當行為或試圖影響審訊及司法人員的行動，都不會有作用。他強調，香港人相信公正、公義的原則，亦會為香港利益出發，當局保護國家安全的方式無異於他國。(kl)