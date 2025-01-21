21/01/2025 11:38

【特朗普就職】摩根資產︰投資者需為未來數周政策市波動作準備

《經濟通通訊社21日專訊》特朗普重新入主白宮，市場關注其施政方針。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，特朗普講話最顯著的影響可能就是對關稅的謹慎態度。他提到，正探索讓外國而非美國消費者承擔新增成本的方法。不過許長泰認為，制定一項不會由美國進口商或消費者承擔部分額外成本的進口稅極具挑戰性，而新政府似乎亦意識到關稅的潛在負面影響。



許長泰指出，中國、墨西哥及加拿大仍然是可能被提高關稅的重點國家。尤其特朗普提到可能在2月1日對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，許長泰指，投資者或要為新政府在未來幾周內的政策公告波動做好準備，因為政府將確定其具體政策方向。



另外，移民及石油天然氣產業將是另外兩個焦點。許長泰估計，特朗普簽署行政命令或會簽署行政命令，分配額外資源來加強南部邊境安全，並研究驅逐非法移民出境的方法。然而，正如該行之前所說，驅逐非法移民將是一項昂貴且具有法律挑戰性的行為，將對農業、食品加工和餐飲等行業產生重大影響。(kl)