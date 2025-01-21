21/01/2025 16:29

陳浩濂冀穩定幣法案早日通過，今早法案委員會已召開首次會議

《經濟通通訊社21日專訊》財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府上月已向立法會提出穩定幣法案，旨在建立一個針對法幣穩定幣發行人的監管制度。擬議監管框架將令本港的金融體系應對法幣穩定幣對貨幣與金融穩定構成的潛在風險，並為法幣穩定幣用戶提供保障。相關的法案委員會今早已召開第一次會議，當局期待法案能早日通過。



*虛擬資產託管服務發牌制度擬今年公眾諮詢*



陳浩濂在立法會Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會會議開場發言時指，政府正考慮虛擬資產的場外交易服務，並已於去年進行第一輪諮詢，按收到的意見和建議調整方案以期在今年展開第二輪的諮詢，進一步聽取持份者的意見。同時，為確保服務提供者保管的客戶虛擬資產得到充分保障，同時相關風險得到妥善管理，當局也在制定虛擬資產託管服務提供者的發牌制度，計劃於今年進行公眾諮詢。



*證監會正處理11個《打擊洗錢條例》牌照申請*



他表示，證監會將成立虛擬資產交易平台的諮詢小組，確保持份者的意見和需求能夠被充分考慮，希望通過這種方式，增強市場參與者之間的信任，促進更為健康的商業環境。



他提到，證監會已採用迅速發牌程序來處理原本已在香港經營虛擬資產交易平台業務者的申請。截至去年底，合共已有7間虛擬資產交易平台獲得了合法牌照，並根據相關法規開展業務。目前證監會正在處理11個《打擊洗錢條例》牌照的申請，包括7個是被當作獲發牌的申請者，並積極進行現場視察，確保這些平台的運作符合當局監管要求。(cl)