21/01/2025 10:10

《市場展望》威廉博萊：中國前景逐步改善，新興市場股債可留意

《環富通基金頻道21日專訊》威廉博萊(William Blair)發布了2025年新興市場展望，威廉博萊的投資組合經理就新興資產類別的2025年前景及中國市場分享其觀點。



*擴大關稅範圍將打擊美消費者，中國政策可扭轉財政拖累*



逐步擴大關稅範圍以涵蓋更多產品將對美國消費者造成更大的打擊，並可能影響國內需求。歐洲的前景仍然受到國內政策癱瘓及流動資金過度緊絀的影響。俄烏戰爭導致能源價格衝擊，從疫情低谷的反彈受到了阻礙。德國即將舉行的選舉可能為新的債務制動法鋪路，並帶來一系列改革，以釋放德國及更廣泛歐洲急需的投資支出。



中國的前景仍然持續逐步改善。中國政府已宣布一系列政策措施，以更可持續的方式扭轉財政拖累。宣布的政策分為四大類：支持地方政府核銷隱性債務，大型國有銀行的資本金注入，有限的房地產支持措施，以及為弱勢群體提供收入援助。消除財政收縮可能會持續提升2025年GDP的增長。



*看好中國線上旅遊及AI半導體等主題，人幣近期料續承壓*



中國線上旅遊是一個亮點，尤其是出境旅遊。中國的旅遊活動仍未恢復到疫情前的水平，由於大部分直航航班尚未復常，而且簽證政策也有所調整，但整體趨勢正在改善。相信電力設備是另一個引人入勝的結構性增長故事。由於全球電氣化趨勢，電力需求激增，而人工智能資料中心只會增加需求。另看好中國半導體硬體公司的人工智能驅動主題，適用於為Nvidia和全球超大規模運算商提供服務的中國半導體硬件公司，或是為華為供應鏈服務的國內公司。



預期中國政府將通過發行更多債券來資助其刺激計劃。如果中國人民銀行繼續實施貨幣寬鬆政策，相信中國政府債券收益率的短端將繼續維持在當前的低位水平(兩年期中國政府債券收益率為1.4%)。相信近期人民幣將繼續承壓，尤其是在美國進一步加徵關稅的威脅下。



*新興市場具多元化長期增長動力及較低估值，為優質股提供支撐*



儘管美國大選可能會影響短期市場環境，但新興市場多元化的長期增長動力和具競爭力的估值，為投資優質、增長導向的公司提供了充分支撐。由於估值仍相對較低，且某些領域的公司基本面正在改善，隨著北京專注於穩定重點經濟領域，刺激措施可能推動股市短期上升。但由於中國面臨持續的結構性挑戰，這類反彈的可持續性仍是未知之數。高債務水平、人口壓力和增長放緩仍然為該國的長遠前景帶來阻礙。



印度仍是新興市場中最具吸引力的長期增長股市之一。印度房地產、個人金融服務、醫療保健和旅遊服務等主要行業需求強勁。新興市場在全球人工智能供應鏈和新一代能源基礎設施發展中佔據關鍵地位。對新興市場投資者而言，人工智能增長與能源擴張的交匯極具吸引力。沙特阿拉伯方面，投資者持續關注地緣政治風險和油價波動。



*新興市場受美關稅影響較小，債券信用利差更能反映公平估值*



儘管美國關稅可能影響全球貿易，但考慮到過去幾年新興市場內部貿易顯著增長，新興市場國家受直接影響應較小。新興市場債券信用利差更能反映公平估值。新興市場硬通貨債券有望在2025年繼續在公共固定收益領域中表現出色。



美元將繼續受到強勁的美國經濟和謹慎的聯儲局支撐。在此背景下，預期新興市場本地市場將面臨逆風，新興市場貨幣貶值可能在很大程度上抵銷關稅成本。然而，眾多新興市場國家間可能會有不均勻的關稅，這可能導致回報差異擴大，為主動型投資者創造額外機會。(wa)