21/01/2025 10:28

【特朗普就職】施羅德：各類資產或受政策消息影響，波動性增加

《環富通基金頻道21日專訊》施羅德投資指，隨著特朗普再次就職，投資者需要留意他的哪些競選承諾將會成為政策的優先考量，這將對美國經濟、股票及債券市場產生影響。



*美國經濟復甦，惟仍存滯脹風險*



2024年初，許多投資者曾擔心美國經濟將會步入衰退，但這並未曾發生。踏入2025年，資深美國經濟學家George Brown表示，仍覺得投資市場對美國經濟的預期過分悲觀。消費支出情況良好，而隨著勞動市場降溫而非崩潰，家庭住戶開支應可持續帶動經濟增長。美國2024年第三季的國內生產總值(GDP)數據被上調，而第四季的增長亦看似相當穩健。施羅德投資經濟研究團隊預測，2025年美國GDP增長率為2.5%，2026年升至2.7%。這將使通脹持續高於先前的預測水平，預測聯儲局將於2025年減息一次，然後在2026年加息。這些預測是基於對特朗普政策議程的某些假設。George Brown解釋，美國國會稍微過半數人應限制特朗普的極端傾向，但這仍足以延長其即將到期的減稅政策，並支持其放寬管制的取態。雖然已預期他會實施保護主義政策，但對其是否會包括普遍化優惠關稅措施持懷疑態度。同樣地，懷疑他驅逐非法移民的行動規模可能無法達到早前承諾的2000萬人。



然而，如果特朗普全面落實其政策議程，對美國經濟的影響可能會截然不同。此外，施羅德投資經濟研究團隊模擬了一個更激進的情境，包括特朗普對所有中國商品徵收60%的關稅，以及對全球其他地區徵收關稅，同時實施嚴格的移民限制和遞解出境措施。若這種情況成真，George Brown表示，貿易疲弱、投資決策中止，以及市場信心普遍受挫，很可能會使全球多數經濟體走向衰退，並導致大幅減息。但這政策組合會對美國造成更多的滯脹影響。換句話說，在激進情境下，美國經濟增長前景放緩的同時，通脹也會上升，而非下降。如果特朗普走向激進並嘗試推出大規模的財政刺激措施，但更強勁的需求將會加快經濟供應面惡化的問題。在進入2026年之前，GDP增長可能會首先因強勁的干擾而下滑，然後才會從經濟刺激措施中獲得提振。



對投資者而言，評估任何特定政策實施的可能性是一大難題，在政策方向變得明朗之前，這個難題將會持續。資深新興市場經濟學家David Rees表示，在整個2025年期間，金融市場或會受任何一項政策消息所影響，即使這些政策從未真正落實，也會導致各類資產的波動性增加。



*通脹前景促使美元走強，財政前景對債券影響關鍵*



2024年底，多種因素共同推動美元走強。這些因素包括，投資市場對美國利率相對於其他主要央行而言有較高的預期，以及美國經濟增長高於其他地區。貿易政策也會對美元產生重大影響。David Rees表示，任何關稅的徵收都會對美元產生支持作用，因為這項措施將在一定程度上平衡關稅對貿易和經濟活動的影響。另預期利率差異將會再度提供支持，因此強勢美元很可能會持續一段時間。但在新任政府確認貿易政策之前，美元可能會出現一些波動，例如在2025年初美元指數下跌，當時有報道指出貿易關稅的適用範圍可能比預期更狹窄，但後來遭到否認。



隨著投資者評估對特朗普政策的可能性及其對通脹和利率的潛在影響，固定收益市場近期也出現了一些顯著的變動。固定收益策略師James Bilson表示，在第二屆特朗普政府即將到來之際，由於美國經濟增長強勁、近期通脹數據穩健，以及預期新政府將採取進一步的通貨再膨脹政策，債券市場的收益率已經上調。目前，債券市場反映出2025年聯儲局將會減息一至兩次，每次0.25厘，而在2024年9月份時，曾預期減息超過四次。正如他們對經濟活動的廣泛關注一樣，債券市場投資者將密切留意貿易和移民方面的政策行動。James Bilson補充，然而，最重要的是，將繼續密切關注財政政策。在疫情期間及之後，這對市場而言至關重要，尤其是在美國。而在特朗普的第二任期開始時，美國預算財政赤字非常龐大，尤其對於充分就業的經濟體系而言。此外，考慮到人口結構的不利因素，預測赤字和債務將呈爆炸性升幅。對於債券市場來說，這是一個問題，而市場顯然已對此作出反應，期限溢價（投資於較長期限債券的報酬）已大幅上升。



從企業信貸的角度來看，美國固定收益主管Lisa Hornby補充，風險資產正從一個昂貴的起點進入當前的時期。企業信貸息差，或相對於美國國債的超額溢價，正處於其數十年內的高位。然而，信貸息差收緊背後的推動力，卻來自對具吸引力的整體收益率的大量需求。在收益率保持高企的情況下，難以看到有甚麼可以扭轉信貸息差的方向。整體收益率是指投資的總回報，包括利息或股息支付，以及資本收益或虧損，以原始投資額的百分比表示。



*大型企業股股價高昂，中小型股提供成本較低投資*



談到股票市場，美國在環球股票市場的主導地位正處於歷史高位。截至2024年底，MSCI美國指數佔MSCI世界指數的74%，佔MSCI所有國家世界指數的67%（資料來源：LSEG DataStream、MSCI及施羅德投資）。此外，除科網股泡沫高峰期外，美國股票估值已接近過去143年來的最高水平。無論新任美國政府的政策如何，這估值能否持續仍會是個問號。策略研究部主管Duncan Lamont 表示，美股估值高及其在環球市場的比重也相對較高並非新現象，但美股也有許多優點，包括美國生產力相較於全球其他地區錄得飆升、經濟動力較佳，以及企業購買力較高。更有利的人口預測是另一項優勢，不過，一旦對移民的寬鬆政策轉向，這項優勢便會消失。



對於擔心美國估值偏高的投資者而言，其中一個選擇是於市值較小的公司當中尋找機會，因為中小型公司的估值比大型公司更低。美國中小型股票主管Bob Kaynor表示，美國受惠於強勁的勞動市場，以及第二任特朗普政府可能推出支援國內增長的政策。中小型公司更有可能吸引主要位於美國的投資者。因此，投資中小型股能讓投資者更直接投資於美國經濟。鑑於目前大型企業股股價高昂，中小型企業股提供了一種成本較低的投資方式。(wa)