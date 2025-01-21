21/01/2025 17:03

《神州經脈》特朗普關稅未至人幣大漲，華為小米手機銷量力壓蘋果

《神州經脈》今日（21日）滬深股市個別走，滬指高開後震盪回落，最終收跌0.05%，報3242.62點，深成指及創業板指分別收升0.48%及0.36%。兩市全日成交近1.21萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加224億元或2%。個股跌多漲少，滬深市場超3000隻個股下跌。



美國總統特朗普宣誓就職後未立即宣布對中國加徵關稅，隔夜美元回調令人民幣獲喘息時機。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2798，較上個交易日4時30分收盤價大升363點子，四連升，創2024年12月13日以來逾一個月新高，全日在7.2611至7.2838之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1703，較上個交易日升183點子，兩連升，報價和升幅均創2024年11月8日以來近兩個半月新高，和市場預測偏離縮至1185點。



*今日新聞精選*



1. 美國總統特朗普上任首日暫未宣布對中國加徵關稅，但據報已指示相關部門評估中國在其首次任期內簽署的「第一階段」貿易協議下的表現，以確定是否強制落實協議或者作出變更。該項貿易協議要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品，但隨著新冠疫情爆發，中國未達標。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中方願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，希望美方同中方相向而行，共同推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。



2. 《華爾街日報》引述接近中國決策層的人士透露，在是否有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，北京方面正在展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。參與討論的政府顧問指，更靈活的匯率政策也會帶來更靈活的利率政策；但由負責維護金融穩定的官員認為，這種做法風險太大，擔心無論政府希望用多麼漸進和有序的方式引導人民幣貶值，都將導致資本外流，且市場會基於人民幣貶值的預期而繼續拋售人民幣。接近決策層的人士又透露，北京方面不願意讓人民幣大幅貶值的另一個原因是不想激怒特朗普，並希望和特朗普的團隊保持暢通的談判渠道。



3. 美國總統特朗普上任後隨即簽署行政令，要求TikTok「不賣就禁」法律在未來75天內暫不執行；特朗普此前還稱，TikTok要繼續在美國運營，就要讓美國公司持股50%。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛。中方希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國的市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。



4. 特朗普當地時間周一宣誓就任美國總統，他表示若收到邀請可能會在今年訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。



5. 日前有消息指深圳政府落場支持萬科企業，要求維持萬科穩定經營，並計劃引入新審計及財務顧問，梳理萬科的地產項目及資產。今日又有有市場傳言稱，華潤置地將接手萬科資產，交易金額200億元以上。不過潤地稍後透過外媒回應稱，消息不屬實。另外，萬科最新公告稱，「21萬科02」將於明日支付去年1月22日至今年1月21日期間的利息。



6. 市場研究機構Counterpoint Research最新報告顯示，中國智能手機銷量在2024年第四季度同比下降3.2%，成為2024年唯一出現同比下滑的季度。華為以18.1%的市場份額位居榜首，銷量同比增長15.5%；小米17.2%的市場份額穩居第二，銷量同比增長3.9%；蘋果市場份額17.1%，位居第三，銷量同比減少18.2%。全年計，中國智能手機銷量同比增長1.5%，而2023年為下降1.4%。vivo以17.8%的市場份額排第一，華為以16.3%緊隨其後，小米排名第三，市場份額為15.7%；蘋果以15.5%份額排第四，銷量則下跌12.6%。



7. 瀾湄執法合作中心今日在中國雲南省昆明市召開「海鷗」聯合行動總結會。會上介紹，去年8月至12月期間，中心組織實施了「海鷗」聯合執法行動，協調柬、中、老、緬、泰、越六國執法部門共同打擊區域電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪與槍支彈藥走私犯罪。經初步統計，行動期間，各方總共破獲以電詐案件為主的各類案件160餘起，逮捕犯罪嫌疑人7萬餘名，解救受害人160餘名。今年中心將適時啟動「海鷗」聯合行動第二期，繼續聚焦打擊電信網絡詐騙犯罪及其衍生犯罪，特別是全力解救各國失聯、被困人員。



8. 工信部相關負責人今日在國新辦記者會上表示，將聚力推動存量政策和增量政策落地見效，促進工業經濟持續平穩向好；將啟動新一輪十大重點行業穩增長工作，加大對工業大省、工業大市的支持力度，完善促進產業有序轉移政策機制。此外，還將加力推進大規模設備更新和消費品以舊換新，著眼「十五五」謀劃推出一批重大投資項目，深入實施消費品「三品」行動等。(sl)