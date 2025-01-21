21/01/2025 09:21

《中國要聞》內地多省份將今年CPI目標降至2%，放棄3%

《經濟通通訊社21日專訊》在近日陸續召開的2025年地方兩會上，多數省份將今年居民消費價格(CPI)漲幅目標下調至2%左右。而此前，全國和各省份居民消費價格漲幅目標通常設為3%左右，個別省份視情況微調為3%以內。



據統計，截至1月20日，2025年31個省份人代會已悉數開幕，雲南以外的30個省份均在政府工作報告中，設置了居民價格漲幅目標。除了西藏延續此前的3%以內、湖南提出「漲幅與全國一致」、山東提出「居民消費價格保持合理水平」，其餘27個省份均將這一目標設定為2%左右。



考慮到各省份價格目標通常與全國目標基本保持一致，這或預示著3月召開的全國兩會上，政府工作報告中提出的居民價格漲幅目標也將下調至2%左右。



中金公司宏觀研報認為，雖然各省份今年CPI漲幅目標有所下調，但相對於2024年CPI全年0.2%的漲幅來說，「2%左右」的CPI目標更為務實，也更具可操作性。中央經濟工作會議要求「物價合理回升」，逐漸彌補通脹缺口和需求缺口將是2025年經濟工作的重要方向。(lc)