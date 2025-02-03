21/01/2025 08:46

【大國博弈】特朗普要求評估中國遵守其第一任期內經貿協議情況

《經濟通通訊社21日專訊》據《路透》報道，根據一份白宮貿易備忘錄草案，美國總統特朗普正在命令聯邦機構「調查和補救」美國持續存在的貿易赤字，並解決其他國家的不公平貿易行為等。該草案並未下令立即實施新的關稅。



這份備忘錄還指示聯邦機構評估中國在特朗普2020年與其簽署的「第一階段」貿易協議下的表現。該項貿易協議要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品，但隨著新冠疫情的爆發，中國政府沒有達到該目標。備忘錄寫道：「現在將對中國遵守這一協議的情況進行評估，以確定是否需要強制落實或做出改變。」



特朗普在就任首日未立即公布針對中國的關稅，不過，他在就職演說中明確表示將會實施關稅。(ry)