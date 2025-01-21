21/01/2025 09:19

【特朗普就職】特朗普冀上任百日內訪華，京：保持溝通、加強合作

《經濟通通訊社21日專訊》特朗普據報希望在上任100天內訪華，中國外交部發言人毛寧周一（20日）對此表示，中方願意同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，保持溝通、加強合作、妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展。



《華爾街日報》早前報道稱，特朗普告知顧問，他想在上任100天內出訪中國，尋求加深與中國國家主席習近平的關係。在特朗普揚言要對中國進口產品加徵60%關稅之際，北京當局強烈希望與美國磋商，以抵禦或至少減緩加稅行動。知情人士說，「習特會」有助啟動這個流程。



在特朗普第一任期內，習近平曾於2017年4月造訪海湖莊園，特朗普則在2017年11月訪問中國。兩人在上周五（17日）通話，特朗普表示，「這通電話對中國和美國來說，都非常好。我預期我們會一起解決許多問題。」(ry)