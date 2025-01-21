21/01/2025 14:10

《Ａ股焦點》鋼企去年利潤同比降50%，鋼鐵板塊走軟

《經濟通通訊社21日專訊》鋼鐵板塊午後走軟，沙鋼股份(深:002075)挫5.5%，日上集團(深:002593)跌超5%，新興鑄管(深:000778)跌近4%，金岭礦業(深:000655)跌3.8%，中信特鋼(深:000708)、新鋼股份(滬:600782)、南鋼股份(滬:600282)及杭鋼股份(滬:600126)紛紛下挫。



1月20日舉行的中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會第七次會議上，中鋼協會長姚林介紹，去年全年中鋼協重點統計企業實現利潤總額429億元(人民幣．下同)，同比下降50.3%；平均銷售利潤率0.71%，同比下降0.63個百分點。年內，中鋼協重點統計企業實現營業收入6.02萬億元，同比下降6.4%；營業成本5.71萬億元，同比下降5.9%。



「鋼鐵市場供強需弱態勢十分明顯，企業生產經營非常艱難。」姚林稱，受國內有效需求不足，特別是房地產市場深度調整等影響，中國粗鋼表觀消費量連續4年下降，預計2025年，下遊用鋼需求將繼續下降，不過降幅有望收窄。(ry)