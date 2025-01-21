21/01/2025 09:40

【聚焦人幣】特朗普未即時對華加徵關稅，人幣即期開市升511點

《經濟通通訊社21日專訊》隔夜美國總統特朗普宣誓就職後未宣布立即徵收關稅，美元下挫令人民幣獲益反彈。人民幣兌一美元中間價今報7.1703，較上個交易日升183點子，兩連升，報價和升幅均創2024年11月8日以來近兩個半月新高，和市場預測偏離縮至1185點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開511點子，報7.2650，上個交易日即期匯率收盤報7.3161。離岸人民幣兌美元(CNH)周二亞洲盤初一度漲至7.2530元，創2024年12月11日以來一個半月新高。



特朗普雖未即時祭出關稅大招，但他在就職演說中明確表示將會實施關稅。外媒引述一份白宮貿易備忘錄草案顯示，特朗普指示聯邦機構評估中國在其第一任期內簽署的「第一階段」貿易協議下的表現。



該項貿易協議要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品，但隨著新冠疫情的爆發，中國政府沒有達到該目標。備忘錄寫道：「現在將對中國遵守這一協議的情況進行評估，以確定是否需要強制落實或做出改變。」(jq)