21/01/2025 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收升363點子報7.2798，創逾一月高

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普宣誓就職後未立即宣布對中國加徵關稅，隔夜美元回調令人民幣獲喘息時機。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2798，較上個交易日4時30分收盤價大升363點子，四連升，創2024年12月13日以來逾一個月新高，全日在7.2611至7.2838之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌212點子，報7.2862。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1703，較上個交易日升183點子，兩連升，報價和升幅均創2024年11月8日以來近兩個半月新高，和市場預測偏離縮至1185點。



*美媒：中國政府對人民幣貶值存在分歧*



據《華爾街日報》報道，隨著中美新一輪貿易戰臨近，在是否有必要讓人民幣貶值以應對特朗普政府的新關稅問題上，中國政府存在分歧。而據接近中國決策層的人士透露，北京方面正在展開內部討論，焦點是允許人民幣貶值多少。



報道引述接近決策層的人士透露，北京方面不願意讓人民幣大幅貶值的另一個原因是不想激怒特朗普，並希望和特朗普的團隊保持暢通的談判渠道。



過去幾周，人行試圖讓人民幣兌美元穩定在當前約7.33元的水平，這比2018年年初的水平貶值了約11%。有分析師表示，如果政府沒有實施干預，人民幣兌美元目前將在8元左右波動。由於人民幣匯率從未由市場力量決定，因此很難估計其市場價值。高盛預計，到今年年中，人民幣兌美元將貶值至7.5元，為近20年來最低。



澳新銀行中國高級策略師邢兆鵬認為，目前看美國加徵關稅風險將後移，中國有充足的時間和談判優勢就貿易、地緣衝突等事項與特朗普達成短期協議；但長期來看，中美終局懸而未定，特朗普政策反復無常，關稅風險和美國貿易保護主義仍是長期趨勢。(jq)