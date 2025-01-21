21/01/2025 14:04

【聚焦數據】浙江去年進出口規模首破5萬億，同比增7.4%

《經濟通通訊社21日專訊》杭州海關公布數據顯示，2024年，浙江省進出口規模首次突破5億元(人民幣．下同)大關，達5.26萬億元，同比增長7.4%，佔全國份額邁上12%的新台階。



其中，出口3.90萬億元，增長9.5%，增速繼2023年後再居東部沿海主要省市首位；進口1.36萬億元，增長1.9%；進出口和出口佔全國份額均提升0.3個百分點，進口份額持平。



*對歐美進出口降轉增*



從主要市場看，2024年，浙江對歐盟、美國進出口分別從2023年的下降2.9%、0.4%轉為增長7.4%、13.9%，且增速分別高出全國5.8個、9個百分點。同期，對主要新興市場進出口增長6.3%，其中，對中東、拉美、非洲進出口增長3.2%、11.8%、7.1%，增速均高於全國。



從出口產品看，2024年，浙江機電產品、勞密產品出口分別增長11%、9.5%，高出全國2.3個、6.1個百分點，佔全國份額分別提升0.2個、1.5個百分點。多數類別機電產品和全部七大類勞密產品的全國份額均有提升。



從進口產品看，2024年，浙江中間品進口增長2.0%，佔全省進口總值的81.2%。其中，能源產品、金屬礦砂進口量分別增加10.8%、16.5%，分別佔全國總量的7.8%、11.9%，分別提升0.4個、1.2個百分點。農產品進口1135.7億元，增長2.4%，其中自中東、非洲進口分別增長48.6%、15.5%。消費品進口平穩增長，全年增長2.6%，12月進口151.4億元創單月歷史新高。



*跨境電商全業態出口增一成*



從外貿新業態看，2024年，浙江市場採購出口5328.4億元，增長13.2%，佔全省出口總值的13.6%，拉動全省出口增長1.7個百分點。同期，浙江全省跨境電商全業態出口3586.8億元，增長10.1%，佔全省出口總值的9.2%。此外，全省綜保區進出口增長24.7%，高出全國19.9個百分點，拉動全省進出口增長1.1個百分點。



另外，根據浙江中國小商品城集團股份有限公司數據，2024年，義烏中國小商品市場日均人流22.43萬人次，其中日均外商超3900人，創10年新高。(sl)