21/01/2025 15:50

【大國博弈】特朗普暫未加關稅，北京：願加強對話溝通拓互利合作

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普上任首日暫未宣布對中國加徵關稅，但據報已指示相關部門評估中國在其首次任期內簽署的「第一階段」貿易協議下的表現，以確定是否強制落實協議或者作出變更。該項貿易協議要求中國兩年內增加採購2000億美元的美國出口商品，但隨著新冠疫情爆發，中國未達標。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟的發展。中方願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，希望美方同中方相向而行，共同推動中美經貿關係穩定健康可持續發展。(sl)