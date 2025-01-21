21/01/2025 09:45

《珠玉之論－陳鳳珠》內地新能源車銷售應會持續增長

《珠玉之論》乘聯會預計2025年內地車市零售將按年增加2%至2340萬輛，其中新能源乘用車零售按年增加20%至1330萬輛，滲透率為57%。由此可見，乘聯會對今年新能源車的銷售前景樂觀，預期內地汽車銷售將繼續受惠以舊換新政策。



另外，乘聯會表示2024年全國車市走勢呈U型增長，尤其下半年受惠以舊換新和報廢更新補貼政策，推動去年全年車市零售按年增加5.5%至2289.4萬輛。至於今年1月因春節關係，預期汽車銷售將會錄得下跌，但由於2025年以舊換新補貼政策延續，預期今年車市零售將會繼續錄得上升趨勢。《獨立股評人 陳鳳珠》



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