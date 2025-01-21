21/01/2025 14:32

《匯海威言－毛偉廉》關稅問題似有曙光，但料美元續強勢

《匯海威言》上周特朗團隊放風表示全球加徵關稅將漸進地進行，避免通脹急升，加上周五（17日）特朗普主動致電習主席對話，特朗普也表示將在上任100天內訪華，令市場憧憬貿易戰有望緩解，消息令美元回落，美股三大指數也上升，但預計美元回落幅度有限。



昨日（20日）特朗普正式上任，全球關注的關稅細節並無披露，只表示關稅不會在上任第一日實施，究竟第一輪加徵關稅幅度有多少，市場仍要等待特朗普未來幾天公布，而美元指數作了回吐，由上周最高點109.76，回落至目前約108.15水平。筆者認為，未來美元回落幅度有限，因為，即使加關稅以分階段去加，不會一下子加，但關稅仍是要加，通脹不會急升但回落機會不大。加上近日美國數據表現不俗，預計本月29日聯儲局減息仍然渺茫，這些因素將支持美元匯價。



拜登留下巨大外債，為了減輕債務，預計特朗普在關稅方面不會手軟。如中國不重購美債，美或向華大幅加徵關稅，將導致通脹難以回落，令美元續強勢。



上周五特朗普主動致電習主席，事後向媒體表示雙方談論過貿易及芬太尼問題。當然，這只是向媒體的簡單交代，相信特朗普這次致電是試探中國重購美債的問題，美國目前最迫切的問題，是減輕巨債負擔，今年到期的美債高達9萬億美元，佔債務總額25%（總額為36萬億美元），今年債息支出高達1.1萬億美元，對美國政府今年的財務負擔相當吃力，故需要大量發新債去還舊債，否則有違約風險。但目前有能力買美債的國家未必能吸納今年龐大的美債供應量，持有最多美債的日本及英國也因國內財政緊張而不停拋售美債套現。中國是唯一能大手買入美債的國家，但因貿易戰博弈開始後，已停買美債多年。



過去兩年拜登曾派耶倫兩次訪華，試圖說服中國重購美債但無果。相信特朗普除了想說服中國重購美債外，也想說服中國不要推出避開使用美元的「金磚跨境支付系統」，若然推出，對美元需求有一定程度的下降，也會令美債需求下降，特朗普多次公開表示若有國家刻意不使用美元，將對這些國家徵收100%關稅，反映特朗普深知這個「金磚支付系統」對美元有影響性，否則不會作出如此嚴厲的警告。中國重購美債的機會甚低，所以，預計雙方談不攏下，美國會向華進取地加徵關稅機會頗高，這將推高通脹，從而令美元走強，密切留意未來特朗普與中國的關係發展。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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