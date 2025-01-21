21/01/2025 16:32

《本港經濟》12月整體通脹率維持1.4%，全年通脹率1.7%

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，2024年12月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，與11月份的相應升幅相同，但比市場估計升1.5%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在12月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.3%，較11月份(1.2%)略高。



在去年第四季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.4%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為1.2%。2024年全年計，綜合消費物價指數按年升1.7%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為1.1%。



*全年基本通脹率1.1%，本地成本或有上升壓力*



政府發言人表示，2024年12月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格整體上繼續輕微按年上升。與此同時，部分由於低基數效應，能源相關項目價格轉為微升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。2024年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.1%。



展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。隨著香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持可控，儘管源自外圍環境的不確定性值得關注。政府會繼續留意情況。



*12月煙酒價格升21%，電力升11%*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升21.2%)、電力、燃氣及水(上升11.4%)、雜項服務(上升2.1%)、交通(上升2.1%)、外出用膳及外賣(上升1.8%)，以及住屋(上升1.0%)。



另一方面，綜合消費物價指數在12月份錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌3.2%)、耐用物品(下跌1.6%)，以及基本食品(下跌0.6%)。(cl)