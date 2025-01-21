21/01/2025 08:40

【特朗普就職】拜登離任前最後一小時，赦免5名家人

《經濟通通訊社21日專訊》美國前總統拜登在其總統任期的最後一個小時，對5名家人給予全面赦免。此外，他早前還對特朗普威脅要懲罰的主要政府官員頒發赦免令。



拜登在書面聲明中表示，「我的家人遭受了無情的攻擊和威脅，唯一的動機就是想要傷害我，這是最糟糕的黨派政治。不幸的是，我沒有理由相信這些攻擊會結束。」



*早前赦免米利及福奇*



拜登早些前還赦免了前參謀長聯席會議主席米利、傳染病專家福奇，以及「國會山騷亂」眾議院特別調查委員會的成員和工作人員。該委員會成員包括領導調查的前懷俄明州共和黨議員利茲切尼，以及現任參議員、來自加州的民主黨人亞當希夫。



拜登周一(20日)在另一份聲明中表示：「這些赦免不應被誤讀為承認有任何不當行為，接受赦免也不應被誤讀為認罪。」(rc)