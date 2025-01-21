21/01/2025 11:43

【特朗普就職】特朗普計劃採取大規模行動驅逐無證移民

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普正計劃全面打擊非法入境，並針對已經在美國境內的無證移民。



特朗普計劃宣布邊境進入國家緊急狀態，指示國防部向邊境派遣更多人員，並尋求終止無證移民在等待庇護身份聽證會期間被釋放的「抓住就釋放」(catch and release)政策。



此外，特朗普準備宣布結束庇護程序，這將允許立即驅逐那些在美國等待法院審理的人。政府將尋求恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，要求尋求庇護的人在移民法庭開庭前留在墨西哥。他亦會指示聯邦機構恢復邊境牆建設，並將參與人口走私的幫派和犯毒組織列為恐怖組織。



特朗普還將尋求終止非法入境者子女的自動出生公民權，並在未來6個月內暫停接收難民。(rc)