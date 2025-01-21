21/01/2025 09:17

【特朗普就職】特朗普就職演說要點一文看清

《經濟通通訊社21日專訊》特朗普普周一(20日)宣誓就任美國第47任總統，並隨即發表就職演說，宣告該國「黃金時代」就此開啟。以下為演說中的政策要點：



* 宗旨是將美國放在首位



* 簽署一系列歷史性的行政命令



* 宣布南部邊境實施國家緊急狀態，派遣軍隊前往南部邊境，擊退國家面臨的災難性入侵



* 執行1798年《外敵法》並動員聯邦和各州執法部門打擊外國黑幫和犯罪網絡



* 指示內閣所有成員動用一切權力擊敗創紀錄的通脹，並迅速降低成本和價格



* 宣布國家能源緊急狀態，全力鑽探。將美國重新打造成製造業國家，將動用其他製造業國家永遠不會有的地球上最大的石油和天然氣儲量



* 結束綠色新政，撤銷電動汽車強制要求，拯救汽車行業，以無人敢想的速度再次在美國造車



* 設立全新的政府效率部



* 奪回巴拿馬運河控制權



* 結束在公共和私人生活領域進行種族和性別社會改造的政策。美國政府的官方政策將只有兩種性別：男性和女性



* 培育不看膚色看優點的社會



* 恢復因反對新冠疫苗強制令遭開除軍人的軍籍並全額補發薪資。讓戰士服役時免受激進的政治理論和社會實驗



* 將墨西哥灣更名為美利堅灣。恢復阿拉斯加麥金萊山之名



* 將美國太空人送上火星並插上國旗



(rc)