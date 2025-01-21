21/01/2025 09:59

【特朗普就職】特朗普就職演講顯示，他或與亞洲合作解決關稅問題

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普暫未宣布針對中國的關稅，而是要調查中國對他第一任期內所簽協議的履約情況。分析認為這意味著亞洲企業有更多的時間來分散成本，並增加美國與亞洲合作解決問題的機會。



Tribeca Investment Partners的投資組合經理Jun Bei Liu表示，「我認為這是個好消息，他的講話顯示是可以合作的。對於需要調整生產基地的亞洲地區和企業來說，意味著多了一點時間。目前尚不清楚關稅是否會提高，但將涉及大量談判。」



她認為全球企業將繼續分散成本基礎，並在可能的情況下增加美國的產能。特別是對中國而言，並非全是壞消息，可以合作意味著有更多時間來解決問題。(rc)