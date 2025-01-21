21/01/2025 10:54

【特朗普就職】特朗普宣布成立政府效率部後立即面臨訴訟

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普正式宣布成立政府效率部(DOGE)，但立即面臨訴訟。



政府僱員工會、監督組織和公益組織在政府效率部宣布成立幾分鐘後，立即提出起訴，國家安全顧問組織指控政府效率部違反1972年關於管理聯邦諮詢委員會的法規。美國公共衞生協會、美國教師聯合會和華盛頓公民責任與道德監督組織也提出起訴。



政府效率部的目標是為整個聯邦機構瘦身，削減4分之3的聯邦政府職位。特斯拉行政總裁馬斯克將一人主導該部門，另一名原定負責人拉馬斯瓦米下周將宣布不會加入政府效率部，因為他決定競選俄亥俄州州長。(rc)