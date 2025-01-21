21/01/2025 13:32

【特朗普就職】特朗普下令終止出生公民權，移民維權團體提出起訴

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普試圖終止出生公民權，但計劃隨即引發訴訟。



移民維權人士周一(20日)晚間在新罕布夏州提起訴訟，而就在幾個小時前，特朗普簽署行政命令，宣布結束部分情況下的出生公民權。定於30天後生效的這項改革，將顛覆美國一個多世紀以來的政策和法院對美國憲法的解釋。



該訴訟由美國公民自由聯盟、全國有色人種協進會法律辯護和教育基金等組織代表移民支持組織提出，聲稱按照這項命令，他們成員的子女將沒有資格獲得公民身份。支持者在訴狀中表示，特朗普的命令將威脅兒童及其家人「終生被社會排斥，並擔心被驅逐出他們唯一了解的國家。誰有權成為美國社會的正式成員，應由憲法和國會決定，而不是特朗普。」



白宮發言人沒有立即回應尋求評論的請求。當天早些時候被記者問及是否有可能面臨法律挑戰時，特朗普回答說，「讓我們拭目以待吧。我們認為我們有很好的理由。」(rc)