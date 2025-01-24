22/01/2025 17:30

《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普執政首日，並未立即發動關稅戰，令華爾街暫鬆口氣。相反，他提出一項規模龐大的人工智能(AI)發展計劃，提振市場對科技板塊信心。美股昨日大漲。道指升538.22點或1.24%，報44026.05點；標普500指數升52.58點或0.88%，報6049.24點；納指升126.58點或0.64%，報19756.78點。港股方面，恒生指數收市報19778，跌327點或1.6%，成交1353億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，歐洲央行管委克諾特發表講話。10:45pm，西班牙首相桑切斯在世界經濟論壇發表講話。11:15pm，歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇參加主題為「超越危機：解鎖歐洲潛能」的對話。23日凌晨2:30am，德國財長庫基斯與德國央行總裁納格爾發表講話。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布12月領先指標，料由0.3%逆轉至下滑0.1%。



在美國，今日公布業績的公司有：強生(US.JNJ)、寶潔(US.PG)等。(wa)