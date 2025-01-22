22/01/2025 07:50

《國金頭條》特朗普執政首日未徵關稅，華爾街暫鬆口氣美股齊漲

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普執政首日，並未立即發動關稅戰，令華爾街暫鬆口氣。相反，他提出一項規模龐大的人工智能(AI)發展計劃，提振市場對科技板塊信心。美股周二（21日）大漲，道指升逾500點。



道指升538.22點，或1.24%，報44026.05點；標普500指數升52.58點，或0.88%，報6049.24點；納指升126.58點，或0.64%，報19756.78點。



特朗普預計將與軟銀的孫正義、OpenAI的Sam Altman和甲骨文的埃里森，宣布一項初始規模1000億美元的人工智能投資計劃，未來四年規模可能擴大至5000億美元。



英特爾股價向上，據傳馬斯克為英特爾的潛在收購者。蘋果日內跌逾3%，第四季在中國銷售額大跌18%，同時被富瑞下調目標價至200.75美元。



美匯指數升0.35%，報108.45。日圓兌美元升0.5%，報1美元兌154.78日圓，為去年12月19日以來的最高水平。



*加元跌至近5年最低水平*



日圓向上反映市場預期日本央行可能在本周政策會議上加息。日本高級外匯官員三村敦表示，日本正密切關注匯市倉位，包括投機性押注倉位。



加元持續疲弱，推動美元兌加元攀升至2020年5月以來最高水平，突破1.44大關。市場密切關注12月通脹數據，以評估加拿大經濟及其貨幣的未來走勢。



*特朗普或對黃金和白銀徵收關稅*



黃金價格連續第二天向上。紐約期金升0.27%，報每盎司2756.24美元。特朗普可能會對黃金和白銀徵收關稅，消息引發市場強烈反應，帶動金價上升。



市場評估特朗普政策對原油市場可能造成的影響，原油期貨繼續承壓，連續第三天下跌，紐約期油跌1.92%，報每桶75.90美元；布蘭特期油跌0.71%，報每桶79.58美元。(jf)