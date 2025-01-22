22/01/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》沽人仔？易瓜！

《政政經經》特朗普就職之時，美元罕見大跌，離岸人民幣大漲逾600點。



盤中美元兌離岸人民幣連續跌破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29和7.28關口。日內，人民幣達到2024年8月2日「千點大漲」以來最大單日漲幅。恒指期貨夜盤（1月20日）收漲1.58%，富時中國A50期指連續夜盤收漲1.02%。歐元兌美元、英鎊兌美元日內上漲均超1%，這也是2023年底以來的最大單日漲幅。此輪美元大跌的源頭，是美媒稱，美國新政府不是一上台就對貿易夥伴施加激進的關稅，而是先評估其貿易政策。



這即是謂，特朗普團隊要重新考慮升關稅對減少美貿赤的功用，這亦即是謂升關稅大棒或要休矣！對特朗普2.0新政留待下周一（27日）談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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